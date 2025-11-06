Contradicciones en la Constitución, mal manejo de recursos y seguridad motivan la consulta popular impulsada por el Gobierno

El Gobierno de Daniel Noboa defiende las tres preguntas de referéndum y una de consulta popular como una respuesta a las necesidades expresadas por los ecuatorianos; así lo afirmó la legisladora de ADN, Diana Jácome , durante una entrevista para Contacto Directo.

Sobre la instalación de bases militares, Jácome negó que se trate de ceder territorio o soberanía, sino que permitirán dar mayor seguridad al país. "Es una cooperación, un trabajo en unidad enter naciones que han enfrentado situaciones similares y que hoy quieren ser parte de la lucha contra el crimen transnacional", aclaró.

En el proceso electoral del próximo 16 de noviembre también se consultará el fin del financiamiento a organizaciones políticas. Este tema ha sido cuestionado debido a que podría dar paso a que grupos privados financien a un candidato que los beneficie, mientras que otros grupos no contarían con los recursos para promocionar su propuesta.

Revise: Todo lo que debe saber sobre el referéndum y consulta popular 2025

Jácome aseguró que han sido los ciudadanos quienes han pedido que esos montos dejen de "salir de su bolsillo". Además, recordó que se otorgan, en ocasiones, a movimientos que no obtienen ni el 5 % de los votos; en otros casos, ni siquiera presentan cuentas claras.

"Quienes quiera ser parte de la política lo hagan por vocación, y que sean sus propios militantes quienes aporten para la participación de las diferentes dignidades", resaltó.

Aclaró que esos recursos podrían destinarse a la atención de necesidades de la población, al igual que el dinero que se ahorre con una posible reducción del número de asambleístas.

La atención del Gobierno se centra en la Asamblea Constituyente. Diana Jácome aseguró que la actual Carta Magna no permite Gobernar, y puso como ejemplo la propuesta de Daniel Noboa de crear un registro de personas sentenciadas por casos de violación. La Corte Constitucional la rechazó al señalar que vulnera el derecho a o ser discriminado por el pasado judicial, pero se contrapone con otro artículo que habla sobre el interés superior de niños.

LEA: En menos de dos años, Ecuador irá cuatro veces a las urnas

De ganar el Sí en la pregunta para la conformación de una Asamblea Constituyente, ¿el Gobierno impulsará la eliminación del pago de décimos y utilidades? Revise la entrevista completa en el video de portada, o escúchela a continuación: