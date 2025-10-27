Política
Consulta popular 2025: El Gobierno medirá fuerzas con una oposición debilitada

De las 13 organizaciones politicas y sociales inscritas para hacer campaña, nueve promoverán el No. Su principal opositor es la Revolución Ciudadana, que enfrenta fraccionamientos internos.

   
El movimiento político Acción Democrática Nacional (ADN), del presidente Daniel Noboa, medirá fuerzas en la consulta popular con una oposición debilitada.

De las 13 organizaciones politicas y sociales inscritas para hacer campaña, nueve promoverán el No. La más representativa es el movimiento Revolución Ciudadana (RC) que obtuvo el 44 % de los escaños en las últimas elecciones.

Aunque esos votos no le sirvieron, en esta ocasión, para mantener el control del Legislativo que había mantenido desde el 2013.

A su lado estará Pachakutik que alcanzó 5,2 % de los votos y Sociedad Patriótica con el 2,6 %. Las demás inscritas, juntas, suman poco más del 1% de votos.

Son Unidad Popular, Democracia Sí, Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) y Partido Socialista. También se inscribieron por el No las uniones de trabajadores y educadores.

La Revolución Ciudadana podrá hacer campaña por dos preguntas: la relacionada a la Asamblea Constituyente y la reducción de legisladores. Esto en medio de su fraccionamientos, bajas y disputas internas.

Al movimiento de Daniel Noboa que obtuvo 44,1 % de votos en las presidenciales, se suman por el Sí el Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento Creo, que no llegaron al 1 %.

Pese al apoyo que brinda el PSC, su máximo líder, Jaime Nebot, toma con pinzas un posible cambio de la Constitución. Se pronunció este sábado en Machala, durante un encuentro del PSC.

"Una Constituyente puede refundar para bien una república en lo social, en lo económico y en lo político. Pero también puede refundir una república, llevándola a la ruina desde disposiciones constitucionales", manifestó.

La campaña de cara a la consulta iniciará oficialmente este sábado 1 de noviembre hasta el 13. Sin embargo, el Gobierno ya promueve en redes sociales el voto por el Sí.

