Política
10 nov 2025 , 16:44

Consulta popular 2025: la gente podrá votar con la cédula o pasaporte vigentes o caducados

Los datos de las identificaciones deberán estar legibles para que los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) puedan distinguir la fotografía del sufragante

   
  • Consulta popular 2025: la gente podrá votar con la cédula o pasaporte vigentes o caducados
    Imagen referencial de una cédula junto a un pasaporte. ( Cortesía del CNE )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

El Consejo Nacional Electoral (CNE) infomó, este lunes 10 de noviembre de 2025, que los electores podrán presentar su cédula de identidad o pasaporte o el documento de identidad consular vigentes o caducados, en la consulta popular y referéndum 2025, el próximo 16 de noviembre.

Los datos de las identificaciones deberán estar legibles para que los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) puedan distinguir la fotografía del sufragante.

La jornada de votación se desarrollará de 07:00 a 17:00, a escala nacional, y de 09:00 a 19:00 en el exterior, según el huso horario de cada país.

Le puede interesar: ¿Los problemas del país se resuelven con una Asamblea Constituyente?

Temas
votaciones
sufragio
jornada electoral
Consulta Popular 2025
Referendum 2025
Consejo Nacional Electoral
Ecuador
Noticias
Recomendadas