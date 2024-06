Construye, de María Paula Romo, se queda sin cuatro asambleístas

Por otra parte, Construye también informó que ya no cuentan con Alexandra Castillo y Francisco Cevallos, quienes han decidido apoyar "al verdugo de la organización que los llevó a la Asamblea Nacional", es decir, al presidente de la República, Daniel Noboa, y su estructura política.

Según Construye, los cuatro legisladores han actuado con "nerviosismo" y falta de "entereza" ante el intento del Gobierno Nacional de "cancelar el movimiento político de forma ilegal".

Y es que Construye acusa a la Administración de Noboa de tener injerencia en la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que determinó la cancelación del movimiento del registro de organizaciones políticas porque supuestamente incurrió en una infracción electoral.

Revise además: Construye va por el juicio político del juez electoral Ángel Torres

La estructura política de Romo apeló la decisión y aún no existe una resolución de segunda instancia. No obstante, de reafirmarse la primera decisión, Construye no podría participar en las próximas elecciones.

Ahora, esa organización política se queda con 17 integrantes.