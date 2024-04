¿Se puede reconsiderar un acuerdo con el oficialismo ? "El Gobierno cogobernó con la Revolución Ciudadana durante 140 días al inicio de su mandato. Todavía habrá que ver cuáles serán los siguientes pasos. No se trata de un tema de alianzas , sino de postulados. Realmente el Gobierno escogió a sus amigos y aliados, nosotros tenemos una posición de esto y no hemos cambiado".

¿Cuál será el futuro de esa tienda política? ¿Se va a apelar la resolución del TCE? Sobre estos temas fue entrevistada hoy, miércoles 24 de abril de 2024, la principal líder del movimiento Construye, María Paula Romo Rodríguez , en Contacto Directo de Ecuavisa. Recordó que Construye propuso tres preguntas en la última c onsulta popular y referendo , las cuales se relacionan con el trabajo por horas, la extradición y la extinción de dominio . Dijo que la prioridad ahora es dar fuerza a las relacionadas con seguridad y ver alternativas para generar más fuentes de empleo en el país.

"Nuestra oposición al correísmo estuvo clara desde el primer día, no así en el caso del Gobierno". Tras la detención del exvicepresidente Jorge Glas Espinel, la Revolución Ciudadana se declaró en oposición al Gobierno de Noboa.

Ante eso, ¿es posible conformar una nueva mayoría en la Legislatura? Romo contestó: "No se está considerando una nueva mayoría legislativa. Trabajaremos en los temas importantes que requiere el país". Recordó que, en diciembre del año pasado, Construye fue la única bancada que se opuso a la reforma tributaria. Luego, el 4 de enero de 2024, Noboa dijo en una entrevista que esa tienda política era "una basurita en el ojo y que se la quitaba" e insinuó que legalmente no debía existir.

Luego -acotó la exministra de Gobierno del expresidente Lenín Moreno Garcés- el CNE empezó un extraño proceso sancionatorio por causales que no dan para una cancelación, dentro de lo legal, por un tema burocrático. Tiempo después, "se dio el intento de impunidad en las reformas COIP con nuevas causales de revisión y para acceder a las investigaciones de Fiscalía. Construye encendió las alarmas, se opuso a las reformas, lo cual implicó tensiones en el acuerdo del Gobierno con el correísmo. Finalmente, esa reforma se cae y, días después, Atamaint convierte un proceso sancionatorio en una denuncia ante el Contencioso Electoral".

A criterio de Romo, "en la ley no existe la posibilidad de cancelar a un movimiento por retraso en la presentación de un informe anual. No es un reporte de gastos de campaña o de financiamiento de gasto electoral y tampoco de fondo de partidista porque Construye no ha recibido recursos para el fondo partidario".

Considera que el presidente Noboa tiene interés de tener su propio partido político de cara a las próximas elecciones presidenciales. En Construye se apelará la decisión del TCE, pero la exasambleísta manifestó que no se ha resuelto una candidatura presidencial, sino tener coaliciones más amplias con el objetivo de no generar fragmentación. Confía en que los jueces de lo electoral actúen de forma correcta y no se ratifiquen en algo absurdo que es inconstitucional e ilegal.

¿Se postulará como candidata a la Presidencia de la República en 2025? Dijo que, en más de 20 años de trayectoria política, ella ha asumido sus responsabilidades. Asume sus decisiones, posturas y hará lo que su movimiento le pida.

