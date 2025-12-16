Política
Ninguno de los postulantes de la lista aprobada por el CPCCS para integrar la comisión que elegirá al nuevo Fiscal General superó la calificación mínima requerida

El listado está conformado por 30 postulantes ciudadanos y 10 delegados de las funciones del Estado, de ellos se escogerá a 10.

   
    Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)( Archivo )
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aprobó el listado de postulantes ciudadanos y delegados de las Funciones del Estado que fueron calificados para participar en el sorteo público que definirá a los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección encargada del concurso para designar al próximo Fiscal General del Estado.

LEA: Leonardo Alarcón seguirá como fiscal encargado al menos hasta mediados de 2026

De acuerdo con la información oficial, las personas incluidas en el listado cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa vigente, por lo que quedaron habilitadas para la siguiente fase del proceso es un sorteo público, que se realizará con presencia de un notario.

¿Cómo se seleccionará al nuevo Fiscal General del Estado?

La Comisión Ciudadana de Selección estará conformada por 10 integrantes, entre representantes de la ciudadanía y delegados de las cinco Funciones del Estado entre hombres y mujeres, de forma paritaria. Este organismo tendrá la responsabilidad de organizar y ejecutar el concurso público de méritos y oposición para la elección de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado.

LEA: En el Consejo de Participación se prepara una reforma al Reglamento del concurso de fiscal general

El Cpccs señaló que la publicación del listado permite a la ciudadanía conocer quiénes participan en esta etapa y ejercer control social sobre el proceso.

Una vez conformada la comisión, se iniciarán las siguientes fases del concurso, que incluyen la convocatoria a candidatos, evaluación de méritos, pruebas de oposición e instancias de impugnación ciudadana, previo a la designación del nuevo Fiscal General según señalo el CPCCS el proceso no debe durar más de seis meses.

Los postulantes ciudadanos y delegados no superaron la mitad del puntaje

Dentro de la lista para el sorteo de los postulantes ciudadanos y delegados de las carteras de Estado que integrarán la Comisión Ciudadana de Selección encargada de elegir al nuevo Fiscal General del Estado, llama la atención que ninguno de los aspirantes supera el 50 % de la calificación requerida para aprobar.

En este grupo, solo un hombre y una mujer alcanzan más del 40 % del puntaje. El coordinador de veeduría ciudadana advirtió que esta situación resulta preocupante, ya que en el sorteo alguna de estas personas podría ser seleccionada para integrar la lista de los 10 comisionados sobre quienes recaerá la responsabilidad de designar a la nueva autoridad.

LEA: El concurso de renovación en el CNE se atrasa por tercera vez por posible fuga de información de preguntas

Este escenario se suma a las denuncias por el presunto incumplimiento de requisitos mínimos para esta designación, lo que podría provocar nuevos retrasos en el proceso para contar con un nuevo Fiscal General del Estado.

