Ninguno de los postulantes de la lista aprobada por el CPCCS para integrar la comisión que elegirá al nuevo Fiscal General superó la calificación mínima requerida

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aprobó el listado de postulantes ciudadanos y delegados de las Funciones del Estado que fueron calificados para participar en el sorteo público que definirá a los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección encargada del concurso para designar al próximo Fiscal General del Estado. LEA: Leonardo Alarcón seguirá como fiscal encargado al menos hasta mediados de 2026 De acuerdo con la información oficial, las personas incluidas en el listado cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa vigente, por lo que quedaron habilitadas para la siguiente fase del proceso es un sorteo público, que se realizará con presencia de un notario.

¿Cómo se seleccionará al nuevo Fiscal General del Estado?

La Comisión Ciudadana de Selección estará conformada por 10 integrantes, entre representantes de la ciudadanía y delegados de las cinco Funciones del Estado entre hombres y mujeres, de forma paritaria. Este organismo tendrá la responsabilidad de organizar y ejecutar el concurso público de méritos y oposición para la elección de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. LEA: En el Consejo de Participación se prepara una reforma al Reglamento del concurso de fiscal general El Cpccs señaló que la publicación del listado permite a la ciudadanía conocer quiénes participan en esta etapa y ejercer control social sobre el proceso. Una vez conformada la comisión, se iniciarán las siguientes fases del concurso, que incluyen la convocatoria a candidatos, evaluación de méritos, pruebas de oposición e instancias de impugnación ciudadana, previo a la designación del nuevo Fiscal General según señalo el CPCCS el proceso no debe durar más de seis meses.

Los postulantes ciudadanos y delegados no superaron la mitad del puntaje