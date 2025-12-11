El concurso de renovación en el CNE se atrasa por tercera vez por posible fuga de información de preguntas

La seguridad de las 420 preguntas para el concurso de renovación de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue vulnerada.

El concurso se mantuvo en pausa por tres meses y ahora el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) acogió lo dicho por dos miembros de la comisión de selección, reconociendo que la cadena de custodia fue vulnerada.

Esta es la tercera ocasión, desde el inicio del concurso en 2023, que el proceso retrocede. "Ante la falta de certeza sobre la integridad del banco de preguntas, es necesario retrotraer el concurso a la etapa previa a la selección de catedráticos. Es una medida responsable para blindar el proceso", dijo Andrés Fantoni, presidente del Cpccs.

La posible fuga de información se dio pese a que el Cpccs suscribió en julio un contrato con la empresa SBV Auditores Asociados para implementar un equipo de seguridad informática que se aplique durante la etapa de oposición de este concurso. Costó USD 5 700 dólares más IVA.

Para la coordinadora de la veeduría ciudadana, Michelle Vilatuña, fue un gasto de recursos que carece de justificación.

"Pero no hay bases o no hay pruebas físicas o verídicas, en donde se compruebe que hay esta vulnerabilidad de parte de los catedráticos. Nosotros fuimos testigos de laseguridad en la que se quedó el sistema", comentó.

Para la única consejera que votó en contra de la decisión de retrotraer el concurso, Nicole Bonifaz, el pleno es responsable por la vulneración de la cadena de custodia.

"El CPCSS fue el responsable degarantizar por intermedio decontratos esta confidencialidad e incluso puede generar responsabilidad a los miembros de este pleno", apuntó.

La Comisión Ciudadana de Selección emitirá un cronograma actualizado.