El Consejo Nacional Electoral aprueba resultados de la Consulta Popular y Referéndum

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador aprobó este miércoles los resultados del referéndum celebrado el pasado 16 de noviembre en el que el No se impuso en las cuatro preguntas impulsadas por el presidente Daniel Noboa, entre las que destacaba la instauración de una Asamblea Constituyente que redactase una nueva Constitución.

Los consejeros electorales clausuraron la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio después de que el organismo recibió todos los paquetes electorales de las delegaciones internacionales y revisó las actas levantas en las 24 juntas provinciales electorales y la junta especial del exterior.

Tras la aprobación, se abre un periodo de tres días para que las organizaciones políticas y sociales, si así lo consideran, interpongan recursos ante el CNE o ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

De no haber reclamos, y una vez que se cuenten con las certificaciones correspondientes, se proclamarán los resultados definitivos.

