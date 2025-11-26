Política
26 nov 2025 , 17:07

El Consejo Nacional Electoral aprueba resultados de la Consulta Popular y Referéndum

Los consejeros electorales clausuraron la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio después de que el organismo recibiera los paquetes electorales de las delegaciones internacionales

   
  • El Consejo Nacional Electoral aprueba resultados de la Consulta Popular y Referéndum
    Las autoridades del CNE anuncian los resultados. ( Cortesía del CNE )
Fuente:
Registro
user placeholder

EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador aprobó este miércoles los resultados del referéndum celebrado el pasado 16 de noviembre en el que el No se impuso en las cuatro preguntas impulsadas por el presidente Daniel Noboa, entre las que destacaba la instauración de una Asamblea Constituyente que redactase una nueva Constitución.

Los consejeros electorales clausuraron la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio después de que el organismo recibió todos los paquetes electorales de las delegaciones internacionales y revisó las actas levantas en las 24 juntas provinciales electorales y la junta especial del exterior.

Tras la aprobación, se abre un periodo de tres días para que las organizaciones políticas y sociales, si así lo consideran, interpongan recursos ante el CNE o ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
De no haber reclamos, y una vez que se cuenten con las certificaciones correspondientes, se proclamarán los resultados definitivos.

Le puede interesar: Consulta Popular 2025 | OEA recibió denuncias de mensajes deliberados en redes sociales

Los resultados

Según el conteo oficial, el No se impuso con el 61,8 % en la pregunta sobre la instauración de una Asamblea Constituyente con la que Noboa buscaba que se redactase una nueva Carta Magna que sustituyera a la actual, aprobada durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Por su parte, el 60,82 % de los votantes rechazó que se elimine la prohibición constitucional de instalar de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, una iniciativa que hubiera abierto la puerta a que Estados Unidos recupere vuelva a tener una base en el Pacífico sudamericano, como la que ya tuvo en la ciudad costera de Manta hasta 2009.

Además, el 53,71 % dijo No a reducir el número de asambleístas de 151 a 73; y el 58,3 % se negó a eliminar la financiación pública a los partidos políticos.

Le puede interesar: Consulta Popular 2025 | El CNE instaló la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio

Temas
resultados electorales
aprobados
Consulta Popular 2025
Consejo Nacional Electoral
CNE
Ecuador
Noticias
Recomendadas