Los últimos kits electorales se distribuyen en Pichincha

Cada paquete cuenta con un chip de identificación y permanecerá custodiado por las Fuerzas Armadas hasta después del escrutinio.

   
La distribución del material electoral para este domingo 16 de noviembre está por concluir. Este viernes se enviaron los kits a los cantones y zonas rurales de Pichincha, mientras que la zona urbana de Quito será el último sector en recibir estos paquetes.

En la empresa encargada de integrar el material electoral, en el norte de la capital, permanecen únicamente los paquetes destinados a la zona urbana de Quito, que serán entregados a sus respectivos recintos este sábado 15 de noviembre. El resto ya fue distribuido y los camiones viajan hacia los cantones más alejados de la provincia, como Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y Los Bancos.

William Cadena, funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE), explicó que los kits incluyen "las fundas, documentos electorales, actas de escrutinio, esferos y cintas adhesivas". Además del kit, se envía una urna y dos biombos por mesa. Cada paquete tiene un chip que permite su identificación y ubicación. Todo el material sale en camiones bajo la custodia de las Fuerzas Armadas.

El director de la Delegación Electoral de Pichincha, Fabián Haro, detalló: "Van a los recintos, pernoctan ahí con custodia militar y se entregarán el domingo a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV)".

El trabajo de los militares no concluye ahí: también son los encargados de resguardar el material electoral después del escrutinio, cuando se lo transporta hacia las delegaciones provinciales electorales.

