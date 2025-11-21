Política
Consulta Popular 2025 | El CNE instaló la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio

El proceso se realiza para proclamar resultados definitivos.

   
    Consejeros del CNE en la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio de la consulta popular 2025.( CNE )
El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) instaló este 21 de noviembre la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio de la consulta popular y referéndum 2025 para conocer las actas de escrutinio levantadas por las Juntas Provinciales Electorales y Especial del Exterior.

Durante la primera sesión se examinaron las actas de 24 provincias, excepto las correspondientes a las circunscripciones del exterior, debido a que los paquetes electorales aún se encuentran en tránsito hacia el país.

El procedimiento se suspendió pasadas las 12:00 y se continuará en las próximas horas.

Concluido el escrutinio nacional, se computará el número de votos válidos obtenidos en cada pregunta para que el CNE proclame los resultados definitivos.

El domingo 16 de noviembre, los ecuatorianos votaron por cuatro preguntas de consultar popular y referéndum: instalación de bases militares extranjeras, eliminación del fondo partidario permanente, reducción del número de asambleístas e instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

El NO ganó en las cuatro preguntas y significó la primera derrota electoral para el gobierno de Daniel Noboa.

