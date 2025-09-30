El Consejo de la Judicatura destituyó a un defensor público de Esmeraldas por abuso sexual

El Consejo de la Judicatura destituyó este martes 30 de septiembre a un juez del cantón Balsas, en El Oro, y a un defensor público de Esmeraldas por cometer faltas gravísimas en el ejercicio de sus funciones.

En el primer caso, el juez tramitó y resolvió una acción de protección que no le correspondía territorialmente, ya que los hechos ocurrieron en el cantón Macará. La Corte Provincial de Justicia de El Oro revocó su decisión y determinó que actuó con manifiesta negligencia.

El segundo funcionario fue separado tras ser declarado culpable en un caso de abuso sexual ocurrido en noviembre de 2018, cuando la víctima acudió a la Defensoría Pública de Esmeraldas en busca de ayuda.

Solo entre agosto de 2024 y junio de 2025, 90 servidores judiciales fueron destituidos por la Judicatura.

