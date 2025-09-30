El Consejo de la Judicatura destituyó a un defensor público de Esmeraldas por abuso sexual

El <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/nuevo-consejo-judicatura-posesion-asamblea-MH10173816 target=_blank>Consejo de la Judicatura</a></b> destituyó este martes 30 de septiembre a un juez del cantón <b>Balsas</b>, en El Oro, y a un defensor público de <b>Esmeraldas </b>por cometer faltas gravísimas en el ejercicio de sus <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/fabian-fabara-posesionado-vocal-principal-consejo-judicatura-EI10186507 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/90-servidores-judiciales-destituidos-ultimos-11-meses-judicatura-AN9483534 target=_blank></a></b>