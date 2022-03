Conoce la situación jurídica de la familia Bucaram en Ecuador

La decisión del Gobierno de EE.UU. de considerar al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz (1996-1997) y su familia como “no elegibles para ingresar” a ese país pone, nuevamente de relieve, su situación jurídica.

Sin embargo, no precisa a qué casos se refiere, tomando en cuenta que ellos han sido sobreseídos en la mayoría de casos.

Según un comunicado compartido este miércoles 9 de marzo de 2022, por la Embajada estadounidense en Quito, esta decisión se toma por “su participación en actos significativos de corrupción, incluida la apropiación indebida de fondos públicos, la aceptación de sobornos y la interferencia en los proceso públicos”. “El expresidente todavía no ha rendido cuentas por su traición a la confianza pública”, agrega el comunicado.

Sobre esta situación, uno de las abogados de la familia Bucaram, Alfredo Arboleda, indicó a diario Expreso, que no les sorprende la resolución del Departamento de Estados Unidos. "A quienes hemos estado al frente de la defensa de los casos de la familia Bucaram esto no nos sorprende", señaló.

Bucaram regresó a Ecuador en junio de 2017, luego de 20 años de exilio en Panamá desde su destitución como presidente de la República, en febrero de 1997, luego de lo cual fue enjuiciado en dos procesos, Mochila Escolar y Gastos Reservados, pero los casos prescribieron sin una sentencia en firme.

Mientras que, desde 2020, la familia Bucaram ha enfrentado en Ecuador cuatro casos penales que se han diluido en la justicia.

1) Tráfico de armas

El expresidente Bucaram fue llevado a juicio por la posesión de un arma de fuego y municiones sin tener permisos para portarla. El 4 de enero de 2022, se suspendió la diligencia debido a la inasistencia de testigos convocados por Fiscalía, por lo que se designó una nueva fecha para reinstalación de la audiencia de juzgamiento.

2) Tráfico ilícito de bienes de patrimoniales

El proceso se inició el 3 de junio de 2020, cuando en un allanamiento al domicilio del exmandatario se encontraron 22 piezas arqueológicas que no fueron justificadas. El 16 de julio de 2021, el juez ratificó sobreseimiento a favor de Bucaram Ortiz y también levantó las medidas alternativas a la prisión preventiva, por lo que ya no deberá presentarse ante la Fiscalía, no utilizará grillete y no tendrá impedimento para salir del país.

3) Delincuencia organizada- Caso Israelís

Aquí también estuvieron procesados Abdalá y su hijo Jacobo Bucaram. Fueron sobreseídos, pero fue revocado.

La Fiscalía los señaló por participar en una operación ilegal para la compra y venta de pruebas de diagnóstico Covid-19. En este caso también se sumaron dos ciudadanos de nacionalidad israelí. Pero, el 4 de octubre de 2021, el juez Giovanny Freire sobreseyó a Jacobo y Abdalá Bucaram, Verónica Araujo y Bryan Pérez. En su lugar, solo tres personas fueron llamadas a juicio.

Según Freire, los Bucaram fueron compradores de pruebas Covid-19 de forma privada y no se involucraron en su comercialización. Pero esta decisión tomó un giro y fue revocado. Por el momento no tienen una fecha confirmada para este caso.

4) Delincuencia organizada – Caso IESS.

Los involucrados fueron ‘Dalo’, Michel y Jacobo Bucaram y Gabriela Pazmiño, quienes fueron sobreseídos. La jueza Carmen Vásquez aceptó la apelación de Fiscalía, pero los votos de los jueces José Poveda y Alberto Lino dieron paso a que se ratifique su inocencia.

En este caso está vinculado Daniel Salcedo quien guarda prisión.

La relación de la familia Bucaram y los EE.UU. ha sido particularmente sensible en los últimos años. El expresidente fue intervenido quirúrgicamente, por problemas cardiacos, en Houston en 2014 y dos veces más en 2016. Fueron años en los que mantenía su asilo político en Panamá y no podía regresar a Ecuador.

Además, sus hijos Michel, Dalo y su esposa Gabriela Pazmiño permanecieron en Miami, desde marzo de 2020, poco antes de que estallara el caso de las compras de medicinas, al inicio de la pandemia. Luego viajó a Panamá.

Dalo Bucaram pudo volver a Ecuador en octubre de 2021, una vez que fue sobreseído.