Los comuneros de San Ignacio, en Cotopaxi, expulsaron y prohibieron la entrada a policías

La comunidad de San Ignacio, en la parroquia de Toacaso, en Cotopaxi, expulsó a efectivos policiales que ingresaron en un patrullero a la zona, la tarde del 20 de agosto. Los habitantes realizaban una audiencia de justicia indígena en el caso de intento de asesinato contra Leonidas Iza.

En un video compartido en redes sociales por el Movimiento Indígena de Cotopaxi (MIC), la comunidad demostró el rechazo a la presencia policial. Armados con palos, los ciudadanos escoltaron a los uniformados hasta la casa comunal de la comunidad, ubicada a 40 kilómetros de Latacunga. Se trató de una medida de advertencia, con la condición "de que no vuelvan".

El MIC señaló que la prohibición de ingreso de policías y fuerza estatal se mantendrá hasta que se solucione la situación de otros tres uniformados retenidos mientras se esclarece su presencia en la comunidad.