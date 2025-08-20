Política
20 ago 2025 , 16:57

Los comuneros de San Ignacio, en Cotopaxi, expulsaron y prohibieron la entrada a policías

En la comunidad se realizaba una audiencia de justicia indígena en el caso de intento de asesinato contra Leonidas Iza.

   
    Los comuneros expulsaron a cuatro policías que llegaron durante una audiencia de justicia indígena.( Captura de pantalla )
La comunidad de San Ignacio, en la parroquia de Toacaso, en Cotopaxi, expulsó a efectivos policiales que ingresaron en un patrullero a la zona, la tarde del 20 de agosto. Los habitantes realizaban una audiencia de justicia indígena en el caso de intento de asesinato contra Leonidas Iza.

En un video compartido en redes sociales por el Movimiento Indígena de Cotopaxi (MIC), la comunidad demostró el rechazo a la presencia policial. Armados con palos, los ciudadanos escoltaron a los uniformados hasta la casa comunal de la comunidad, ubicada a 40 kilómetros de Latacunga. Se trató de una medida de advertencia, con la condición "de que no vuelvan".

LEA: El Movimiento Indígena de Cotopaxi denuncia intento de asesinato contra Leonidas Iza

El MIC señaló que la prohibición de ingreso de policías y fuerza estatal se mantendrá hasta que se solucione la situación de otros tres uniformados retenidos mientras se esclarece su presencia en la comunidad.

Tres policías retenidos en San Ignacio

Tres miembros de la Policía Nacional permanecen retenidos desde la tarde del lunes, 18 de agosto de 2025, en la comunidad de San Ignacio. Ellos fueron señalados por presuntamente hacer seguimientos al líder indígena Leonidas Iza, quien denunció un intento de asesinato.

En un comunicado, la Fiscalía indicó que los uniformados se encontraban colaborando con diligencias en el marco de una investigación previa.

LEA: Se aplicará justicia indígena para tres policías retenidos por el supuesto atentado contra Leonidas Iza

"Seguimos en el proceso de investigación de los más de 5 000 chats y documentos (de los celulares de los policías), en donde se evidencia la intensa persecución del Estado a los luchadores sociales", indicó el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC).

Mientras continúan estas audiencias, los tres agentes permanecen atados a las columnas de un inmueble. La Gobernación de Cotopaxi confirmó que se trata de personal de la dirección de Inteligencia de la Policía: el cabo primero David Díaz, el suboficial segundo Carlos Uvidia y el agente Kevin Barrera, todos con funciones en el distrito Pichincha.

Temas
intento de asesinato
Leonidas Iza
Cotopaxi
Latacunga
Noticias
