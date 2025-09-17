Política
17 sep 2025 , 16:28

Madre denuncia que su bebé estaba infestado de hormigas y con una sonda sucia en Hospital Universitario de Guayaquil

La Comisión de la Niñez organizó una sesión a propósito de la muerte de 12 neonatos que se registró en el Hospital Universitario.

   
    Sesión de la Comisión de la Niñez este miércoles 17 de septiembre.( Asamblea )
La Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional sigue de cerca los pormenores en el Hospital Universitario de Guayaquil, después de que en esa casa de salud se registraran 12 muertes de neonatos a causa de diferentes factores.

Para este miércoles 17 de septiembre, esa mesa legislativa controlada por la Revolución Ciudadana convocó al fiscal del caso, John Romo Loyola, para que hable de "posibles responsabilidades penales" por esos fallecimientos.

Sin embargo, hasta la publicación de esta nota, la comparecencia de Romo no se daba.

LEA: Gobierno descarta una declaratoria de emergencia en el sector de la salud, tras fallecimiento de 12 neonatos

Deficiencias en el Hospital Universitario

En su lugar se dio paso a una comparecencia virtual de Adriel Sarduy, exgerente asistencial del Hospital Universitario. Él se desempeñaba en el cargo al momento de la muerte de 12 neonatos.

El ahora exfuncionario reconoció que en ese hospital hay un déficit de camas para el área neonatal, pero subrayó que es algo que ocurre en todas las casas de salud de Guayas. También dijo que hay falta de personal y equipamiento.

LEA: La muerte de neonatos pasó a la confrontación política en la Asamblea Nacional

Denuncia de madre

En medio de su intervención, la mesa legislativa recibió una llamada de una madre, quien denunció negligencia en ese hospital. Denunció que su bebé tenía una sonda sucia y que su cuerpo estaba infestado de hormigas. Rompió en llanto mientras contaba lo que vio con su hijo.

Criticó que incluso la mandaron a comprar sondas y medicamentos.

La presidenta de la comisión, Viviana Veloz (RC), dijo que tomará acciones dentro de sus competencias ante el Ministerio de Salud. Aprovechó este caso para cuestionar la entrega de compensaciones del Gobierno a transportistas por la eliminación del subsidio al diésel, en lugar de utilizarlo en salud.

LEA: Los 12 neonatos del Hospital Universitario de Guayaquil murieron entre julio y agosto

