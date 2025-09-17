Madre denuncia que su bebé estaba infestado de hormigas y con una sonda sucia en Hospital Universitario de Guayaquil

La Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional sigue de cerca los pormenores en el Hospital Universitario de Guayaquil, después de que en esa casa de salud se registraran 12 muertes de neonatos a causa de diferentes factores. Para este miércoles 17 de septiembre, esa mesa legislativa controlada por la Revolución Ciudadana convocó al fiscal del caso, John Romo Loyola, para que hable de "posibles responsabilidades penales" por esos fallecimientos. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota, la comparecencia de Romo no se daba. LEA: Gobierno descarta una declaratoria de emergencia en el sector de la salud, tras fallecimiento de 12 neonatos

Deficiencias en el Hospital Universitario

En su lugar se dio paso a una comparecencia virtual de Adriel Sarduy, exgerente asistencial del Hospital Universitario. Él se desempeñaba en el cargo al momento de la muerte de 12 neonatos. El ahora exfuncionario reconoció que en ese hospital hay un déficit de camas para el área neonatal, pero subrayó que es algo que ocurre en todas las casas de salud de Guayas. También dijo que hay falta de personal y equipamiento. LEA: La muerte de neonatos pasó a la confrontación política en la Asamblea Nacional

Denuncia de madre