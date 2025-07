La Comisión de Transparencia convocará a Santiago Díaz para que explique denuncia de violación en su contra

La Comisión de Transparencia fiscalizará el caso del asambleísta expulsado del correísmo Santiago Díaz, quien fue denunciado por presunta violación a una menor de edad de 12 años.

Para este fin, esa mesa legislativa que tiene mayoría oficialista convocará a Díaz para que dé su versión del caso. Aún no hay fecha para esto y también cabe recordar que el aludido se encuentra con licencia sin sueldo.

También se convocará a los 10 asambleístas del correísmo que otorgaron su firma a un proyecto de ley de Santiago Díaz que incluía una reforma al COIP para que las relaciones íntimas se puedan consentir desde los 14 años. Sobre este punto, dichos legisladores dijeron que ese artículo fue incluido a última hora sin su consentimiento.

Hubo unanimidad para que la Comisión haga un proceso de fiscalización, incluidos los votos del correísmo. Aunque nuevamente se dio un impasse entre Blasco Luna (Revolución Ciudadana) y Diana Jácome (ADN), presidenta de la mesa.

Luna dijo que no debe haber una "fiscalización a la carta" y expuso una denuncia por presunto abuso sexual en contra de un concejal de Salinas de las filas de ADN. Diana Jácome consideró que esto no competía a la sesión y luego de varios gritos la suspendió. Al retomarla, ya no se insistió en el tema.

