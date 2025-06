Este caso se remonta al 16 de enero de 1987, cuando militares de la Base Aérea de Taura retuvieron en ese predio al presidente León Febres Cordero para que liberara al general Frank Vargas Pazzos, quien había denunciado presuntos actos de corrupción con la compra de un avión. Este evento histórico fue conocido como 'Taurazo'.

Pese a que León había prometido no tomar represalias, esto no sucedió. El abogado Silva explica que 62 comandos de Taura fueron víctimas de una detención ilegal, torturas e incluso de la pérdida de sus derechos civiles por alrededor de 20 años, lo que implicó que no pudieran registrar a sus hijos, acceder a la salud pública y peor aún seguir con sus carreras militares.

