Ecuador recibió de Colombia la Presidencia pro tempore de la Comunidad Andina

Colombia entregó el 30 de septiembre a Ecuador la Presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN), tras un año de gestión que, según la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, se destacó por el fortalecimiento institucional del bloque, la modernización digital y los avances en integración energética.

En un acto en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá, Villavicencio agradeció la confianza depositada en su país y aseguró que el periodo de Colombia se centró en "construir una agenda regional centrada en la ciudadanía, en la protección de la biodiversidad y en la promoción de la igualdad".

Revise: El Gobierno confirma que dialogará con organización indígena de Imbabura, epicentro del paro nacional

La ministra subrayó que el traspaso a Ecuador se hace "con la convicción de que su liderazgo dará continuidad a lo alcanzado y abrirá nuevos caminos para proyectar a la CAN hacia el futuro".

Durante el encuentro, Villavicencio entregó a la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, en un acto simbólico, un banderín de la CAN, el organismo regional fundado en 1969 y conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Tras recibir el relevo, Sommerfeld reafirmó el compromiso del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de "fortalecer el sistema andino de integración para mejorar la calidad de vida de los más de 117 millones de ciudadanos de la CAN".