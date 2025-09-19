Política
19 sep 2025 , 20:55

El CNE decidirá si convocatoria a una Asamblea Constituyente se incluye en consulta popular

En esta sesión se espera que el CNE se pronuncie sobre la inclusión de una pregunta para convocar a una Asamblea Constituyente.

   
    Diana Atamaint, presidenta del CNE.( Flickr )
El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunirá desde las 08:00 de este sábado 20 de septiembre para dar inicio al proceso electoral de consulta popular y referéndum 2025.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, convocó a los consejeros para abordar este punto, que tiene una 'papa caliente' de trasfondo por el tema de una convocatoria a Asamblea Constituyente.

Noboa firmó el decreto 148 y envió una pregunta directamente al CNE para que, mediante consulta popular, la gente decida si está de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

El Primer Mandatario se saltó el filtro de la Corte Constitucional, como expertos en la materia sostienen que se debía hacer.

La misma Corte Constitucional ya se pronunció y dijo que la propuesta debía y debe pasar por su control. De ahí que la atención se centra en el CNE por saber qué postura tomará.

Asimismo, Noboa firmó el decreto 147 con el cual convocó a referéndum para que la ciudadanía se pronuncie si quiere permitir el ingreso de bases militares extranjeras en Ecuador.

La Presidencia agregó que en los próximos días, Noboa firmará el decreto para que en el referéndum se incluya la pregunta sobre el retiro del financiamiento estatal a los partidos políticos..

