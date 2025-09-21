El CNE convoca sesión para aprobar cronograma y presupuesto del Referéndum 2025

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha convocado a la Sesión Ordinaria del Pleno, que se desarrollará este domingo 21 de septiembre a las 12h00, de forma virtual.

Así lo dispuso la presidenta del organismo, Diana Atamaint Wamputsar, conforme a lo establecido en el Código de la Democracia y la normativa interna del CNE.

Durante esta sesión, se tratarán temas fundamentales para el desarrollo del proceso electoral del Referéndum 2025. Entre los puntos del orden del día consta la aprobación del calendario electoral, las directrices operativas, el presupuesto y la matriz de riesgos y contingencia, así como la resolución sobre el límite máximo del gasto electoral y la convocatoria oficial para este proceso.

Además, el Pleno conocerá el informe técnico sobre la verificación del domicilio electoral en la parroquia Shuar Pastaza y se analizará la proyección del Fondo de Promoción Electoral para el referéndum.

