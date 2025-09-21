Política
21 sep 2025 , 08:17

El CNE convoca sesión para aprobar cronograma y presupuesto del Referéndum 2025

El Pleno del Consejo Nacional Electoral sesionará este domingo 21 de septiembre para tratar aspectos clave del proceso electoral, incluidos el calendario, directrices operativas, límites de gasto y convocatoria oficial al Referéndum 2025.

   
    Durante esta sesión, se tratarán temas fundamentales para el desarrollo del proceso electoral del Referéndum 2025.( CNE )
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha convocado a la Sesión Ordinaria del Pleno, que se desarrollará este domingo 21 de septiembre a las 12h00, de forma virtual.

Así lo dispuso la presidenta del organismo, Diana Atamaint Wamputsar, conforme a lo establecido en el Código de la Democracia y la normativa interna del CNE.

Lea también: El CNE aprueba inicio del referéndum sobre bases extranjeras y financiamiento a partidos el 20 de septiembre

Durante esta sesión, se tratarán temas fundamentales para el desarrollo del proceso electoral del Referéndum 2025. Entre los puntos del orden del día consta la aprobación del calendario electoral, las directrices operativas, el presupuesto y la matriz de riesgos y contingencia, así como la resolución sobre el límite máximo del gasto electoral y la convocatoria oficial para este proceso.

Además, el Pleno conocerá el informe técnico sobre la verificación del domicilio electoral en la parroquia Shuar Pastaza y se analizará la proyección del Fondo de Promoción Electoral para el referéndum.

Lee aquí: La Corte Constitucional suspende temporalmente propuesta de convocatoria a una Asamblea Constituyente

Inició el proceso electoral para el Referéndum 2025

Previo a la sesión de hoy, el Consejo Nacional Electoral sesionó también de manera virtual este sábado 20 de septiembre para decidir el inicio del proceso electoral del Referéndum y Consulta Popular 2025, impulsado por el presidente Daniel Noboa mediante dos decretos.

La sesión arrancó con un quórum de cuatro consejeros. La entidad informó que fue notificada por la Corte Constitucional a las 23h00 del viernes 19 de septiembre sobre la suspensión de la pregunta impulsada por el presidente Noboa respecto a la Asamblea Constituyente, por lo que el pleno se abstuvo de tratar la propuesta.

Además: El CNE envía a la Corte Constitucional la pregunta sobre Asamblea Constituyente

Sin embargo, en la tarde del sábado el presidente Noboa emitió el decreto ejecutivo 153 que convoca nuevamente a consulta popular sobre la creación de una Asamblea Constituyente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó mediante moción que la pregunta del Ejecutivo sea remitida a la Corte Constitucional para que esta se pronuncie sobre su constitucionalidad.

La decisión se tomó con cuatro votos a favor durante la sesión virtual del organismo y no dieron un plazo establecido para la decisión de los magistrados, aunque exhortaron a que su dictamen sea en el menor tiempo posible. Así, la propuesta del presidente quedará en la lista de espera por tiempo indefinido.

