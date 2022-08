La sesión número 67 del Pleno

Hoy por la mañana se realizó la sesión número 67 del Pleno del CNE de forma virtual. En su intervención, Enrique Pita, vicepresidente del CNE, dijo que a la consejera Elena Nájera le envió este martes una comunicación sobre una aseveración relacionada a los candidatos que se quedaron por fuera del proceso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

A su criterio, ese tipo de declaraciones atentan contra la ética y transparencia con la que se realiza el proceso de postulación de los candidatos del Cpccs. "Conmino a usted a que ponga de manifiesto y pruebe la afirmación de dónde vino el instructivo para las postulaciones de los candidatos del CPCCS", dijo durante la sesión.

Nájera le respondió que el día en que se iba a aprobar el instructivo se comunicó con Pita y la presidenta del CNE, Diana Atamaint, para expresar su desacuerdo con el documento. Consideraba que en este se violaba algunos derechos y el anterior instructivo era el mejor. "Y ya que él (Pita) quiere que se lo diga, me dijo este instructivo vino de la Presidencia, habla con Diego. Cuando yo le llamé a usted me contestó lo mismo y aquí yo también recibí llamadas de la asesora del señor Aparicio Caicedo para que ese instructivo se apruebe".

Y acotó: "no se me venga a hacer aquí el ingenuo que no sabe de dónde viene el instructivo y se lo responderé de igual forma. La prueba la tiene que dar usted porque sabe que lo llamé y usted me dijo que hable con Diego Barrera. Hablé con su asesor y él me respondió que ese instructivo viene del señor Aparicio Caicedo".

"Y le pondré por escrito señor presidente porque no le tengo miedo a usted ahora que está agrediendo a todo el mundo y a todas las personas", finalizó Nájera.

Ecuavisa.com se comunicó con Pita y respondió que está elaborando un desmentido sobre el tema. "Es importante anotar que la Consejera Nájera, cuando votó por la aprobación del instructivo, se abstuvo cuestionando aspectos de fondo y forma, pero no se refirió en absoluto a la supuesta injerencia de Caicedo en tal documento".