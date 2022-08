Consejera Nájera: instructivo para aprobar candidatos al Consejo de Participación Ciudadana viene de Aparicio Caicedo

La sesión ordinaria número 67 del Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) se realizó a las 10:00 de hoy, martes 23 de agosto del 2022. En esta se analizó los informes presentados por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la resolución de las solicitudes de impugnación a las decisiones adoptadas por el Pleno del organismo sobre las candidaturas de los aspirantes a consejeros de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El encuentro se hizo de forma virtual. En su intervención, Enrique Pita, vicepresidente del CNE, dijo que a la consejera Elena Nájera le envió este martes una comunicación sobre una aseveración relacionada a los candidatos que se que quedaron por fuera del proceso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

A su criterio, ese tipo de declaraciones atentan contra la ética y transparencia con la que se realiza el proceso de postulación de los candidatos del Cpccs. "Conmino a usted a que ponga de manifiesto y pruebe la afirmación de dónde vino el instructivo para las postulaciones de los candidatos del CPCCS".

Nájera le respondió que el día en que se iba a aprobar el instructivo se comunicó con Pita y a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, para expresar su desacuerdo con el documento. Consideraba que en este se violaba algunos derechos y el anterior era el mejor. "Y ya que él (Pita) quiere que se lo diga, me dijo este instructivo vino de la Presidencia, habla con Diego. Cuando yo le llamé a usted me contestó lo mismo y aquí yo también recibí llamadas de la asesora del señor Aparicio Caicedo para que ese instructivo se apruebe".

Y acotó: "no se me venga a hacer aquí el ingenuo que no sabe de dónde viene el instructivo y se lo responderé de igual forma. La prueba la tiene que dar usted porque sabe que lo llamé y usted me dijo que hable con Diego Barrera. Hablé con su asesor y él me respondió que ese instructivo viene del señor Aparicio Caicedo".

"Y le pondré por escrito señor presidente porque no le tengo miedo a usted ahora que está agrediendo a todo el mundo y a todas las personas", finalizó Nájera.

Ecuavisa.com se comunicó con Pita y respondió que está elaborando un desmentido sobre el tema. "Es importante anotar que la Consejera Nájera, cuando votó por la aprobación del instructivo, se abstuvo cuestionando aspectos de fondo y forma, pero no se refirió en absoluto a la supuesta injerencia de Caicedo en tal documento".