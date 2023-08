- ¿A ti te gusta la política? – le preguntó el entrevistador.

- No creo que sea parte de mis intereses. Bueno, una vez me nombraron por unanimidad presidente en cuarto curso, verás (risas). porque consideraban que era un buen tipo. Bajo ninguna circunstancia he tenido la posibilidad de pensar en política, pero tampoco se puede cerrar las puertas a temas que pueden suceder. Ahora, de lo que he visto, quien da ese paso (hacia la política) muy difícilmente regresa (al periodismo) y por lo regular termina mal.

La respuesta corresponde a Christian Zurita en una entrevista en mayo de 2019 en la que estaba acompañado de su amigo Fernando Villavicencio mientras ambos bebían unas cervezas.

Ahora, cuatro años después, se ve encaminado a abrir esa “puerta” de la política para reemplazar a su compañero de fórmula en la investigación periodística, Fernando Villaciencio, quien en esa misma entrevista hablaba de que la política “es lo más noble que hay”.

Christian Zurita es el reemplazo de su amigo como candidato presidencial por el Movimiento Construye Lista 25. Esto, después de que el 9 de mayo del 2023 el exasambleísta y expresidente de la Comisión de Fiscalización fuera víctima de un magnicidio a la salida de un mitin en el norte de Quito.

“Mataron a mi amigo”, escribió Zurita en su cuenta de Twitter en esa fecha que conmocionó al país.

Es él quien ahora toma esas riendas, según dijo, para continuar con el proyecto político de su amigo, para que sus investigaciones no sean en vano.