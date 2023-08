Elecciones Ecuador 2023 | Andrea González Nader: No me sorprendería que el correísmo apele ante el TCE

A la aspirante a la Vicepresidencia de la República, Andrea González Nader , no le sorprendería que el correísmo apele ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la candidatura de Christian Zurita , el reemplazo de Fernando Villavicencio en la carrera hacia Carondelet.

González Nader, ingeniera ambiental de profesión, aseguró que no ha recibido amenazas directas, pero reconoce que su seguridad se reforzó tras el atentado contra Villavicencio. El chaleco antibalas se ha convertido en parte de su vestimenta diaria, no obstante, enfatiza que no tiene miedo.