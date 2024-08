La concejal Ana Chóez denunció a Aquiles Álvarez por violencia política de género

La concejala Ana Chóez, del Partido Social Cristiano (PSC) denunció al alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez por violencia política de género ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en Quito.

Uno de sus argumentos de su querella es que es sistemáticamente excluida de las transmisiones en vivo de las tradicionales sesiones de cada semana del Concejo Municipal de Guayaquil.

La última vez que se mostró en cámara su rostro fue en la sesión itinerante del 16 de noviembre de 2023, Desde entonces, cuando Choéz interviene, solo se transmite su audio y la cámara muestra otros planos, de los demás concejales o del público.

Chóez argumenta que este trato diferenciador atenta contra su libertad de expresión. "Al alcalde le molesta, le incomoda mis comentarios. Creo que está acostumbrado que las personas no analicen, no revisen, no vean lo que se está aprobando", dijo la concejal a Ecuavisa.

En la denuncia, choez fundamenta su reclamo en afectaciones a varios derechos. Sostiene que ha sido víctima de acusaciones públicas sin fundamento y comentarios denigrantes por parte del alcalde, quien ha cuestionado su desempeño en la Empresa Pública de Acción Social y Educación (DASE) durante la administración municipal anterior.

"Usted está así por el tema de las tablets en la Fiscalía. Entiendo que ya fue rendir versión, ¿no? Y ese proceso continúa, entonces usted obvio me odia, entonces ese odio en la nubla (...) "por esto el país está en la m, por perfiles como usted, que solo vienen a molestar y no a trabajar", expresó el alcalde contra Choez el 11 de diciembre de 2023.

Este es el segundo caso de denuncia por violencia política de género contra el alcalde Aquiles Alvarez. la primera fue presentada el lunes por la asambleísta de gobierno, Lucía Jaramillo, quien busca la destitución del alcalde.

El alcalde se refirió a esta primera denuncia en su enlace radial del miércoles. "Cualquier cosa que nos digan nos rebota no que nos pusieron una denuncia en el tribunal. Bueno, que hagan lo que quieran, nada va a hacer que yo no me enfoque en administrar Guayaquil", relató.

Sobre la segunda denuncia, todavía no hay un pronunciamiento.