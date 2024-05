Guayaquil: otra vez Emily Vera y Ana Chóez se enfrentan en una sesión del concejo cantonal

El concejo cantonal sesionó este jueves en Guayaquil y nuevamente, hubo una polémica entre dos concejalas: Emely Vera y Ana Chóez.

Todo inició porque el organismo debía conocer y ratificar una solicitud de licencia presentada por el alcalde Aquiles Álvarez.

No es la primera vez que las concejales Emily Vera del correísmo, y Ana Chóez del partido socialcristiano, se enfrentan en una sesión del concejo cantonal.

En el mes de febrero, Chóez se abstuvo de aprobar una moción, respecto a una aplicación para que los ciudadanos denuncien infracciones de tránsito. Vera le pidió actuar con responsabilidad e incluso, le hizo ver que documentos presentados por ella, tenían la firma de otra persona, por lo que dejaba en duda su labor como concejal. Esta vez, la discusión se dio cuando el concejo debía conocer y ratificar la solicitud de licencia presentada por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

"Realmente, todo esto carece de lógica y sentido común, pues que recién hoy se quiera conceder esta licencia a título de ratificación cuando el alcalde ya volvió de sus funciones. Además de que tal figura no existe en el Cootad y mucho menos en la Losep que es la que regula el talento humano", comentó Chóez.

"Usted llega los jueves de dos a cuatro de la tarde, se toma la foto y se retira de la oficina; sin embargo yo sí quiero hoy salir a defender a este mesa de concejo y a ustedes compañeros concejales porque aquí se viene a decir que nosotros no trabajamos. No presenta ordenanzas, no presenta resoluciones y lo único que hace es show mediático", afirmó Vera.

Al final, los 14 concejales restantes aprobaron la licencia del alcalde Álvarez, quien terminó la discusión dirigiéndose a la concejal Chóez. "Usted está así por el tema de las tablets. En la Fiscalía, entiendo que ya fue a rendir versión, y ese proceso continúa, entonces usted, obvio, me odia, y eso la nubla".

Acto seguido, el concejo procedió con el orden del día, aprobando entre otros temas, un comodato con su similar de Cuenca, facilitando una estación metereológica que ayudará al cabildo cuencano a establecer dónde podrían construir su nuevo aeropuerto. La próxima sesión del concejo está convocada para este lunes 13 de mayo.