El ministro de Defensa pide no votar por asambleístas que frenen el trabajo de Mónica Palencia

El ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, pidió este lunes 26 de agosto a la ciudadanía no votar por legisladores que obstaculicen el trabajo de la ministra del Interior, Mónica Palencia.

"No premies con tu voto a quienes tradicionalmente han legislado a favor de los criminales y en contra de los ciudadanos de bien. No premies con tu voto a quienes obstaculizan el trabajo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. No premies con tu voto a quienes obstaculizan el trabajo de nuestra ministra del Interior, Mónica Palencia", dijo el secretario de Estado en una rueda de prensa en Manta.

Lea también: La Asamblea tratará el juicio político a Diana Salazar luego del proceso en contra de Mónica Palencia

Loffredo se refirió así al juicio político contra Palencia, que está en trámite en la Asamblea Nacional. Los interpelantes son los legisladores Paola Cabezas y Leonardo Berrezueta, ambos de la organización política Revolución Ciudadana.

Cabezas buscará otra vez ser asambleísta en los comicios de 2025. Ya aceptó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) su precandidatura. Berrezueta también aspira a continuar como legislador, aunque en el próximo proceso lo auspiciará el movimiento RETO, que es un aliado del correísmo.

Hace poco, en una sentencia dictada contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) recordó a los servidores públicos que están impedidos de hacer proselitismo político.

Revise además: El TCE ratifica que Pabel Muñoz debe ofrecer disculpas públicas y pagar una multa por hacer proselitismo

El funcionario que inobserva esta ley puede ser sancionado por cometer una infracción electoral grave, lo que acarrea una multa y el impedimento de ejercer cargos públicos, pero siempre y cuando se presente una denuncia ante el TCE.

Más de 13 millones de ecuatorianos han sido habilitados por el CNE para participar en las votaciones que tendrán lugar el 9 de febrero de 2025.

Los ecuatorianos elegirán al presidente de la República, en binomio electoral o tándem con el vicepresidente; además de asambleístas y los representantes del país al Parlamento Andino.

En caso de que no haya la votación suficiente para designar al nuevo mandatario del país en esa fecha, el CNE ha previsto una segunda ronda de votaciones entre los dos postulantes más votados para el domingo 13 de abril.