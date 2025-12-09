Política
09 dic 2025 , 20:09

Caso Sinohydro: Conocido antes de 2019 como Ina Papers, permaneció seis años estancado en su investigación

Se trata de supuestos actos de coimas y sobornos que, según la Fiscalía, el entonces vicepresidente Moreno, su familia y su círculo de amigos, recibieron por gestionar la cuestionada hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Hernán Higuera
Canal WhatsApp
Newsletter

Antes de que la denuncia llegue a la Fiscalía, la investigación se denominó caso Ina Papers y se develó una presunta red de corrupción, coimas y sobornos para la adjudicación del contrato de construcción de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018. El nombre de Lenín Moreno aparece como protagonista por las gestiones que, según la Fiscalía, hizo en 2009 para destrabar el crédito con Exim Bank de China, principal financista de la costosa obra que la construyó Sinohydro.

Moreno habría supuestamente hecho las gestiones con su amigo, el embajador de China en Ecuador, Kai Runguo, quien luego representante de Sinohydro.

En la trama, la empresa comercial Recorsa C.A. Panamá, de propiedad de Conto Patiño, amigo de Lenín Moreno, es la que encendió las alertas en 2018, cuando un banco le pidió la justificación de USD 76 millones depositados por Sinohydro a sus cuentas.

Lea: Caso Sinohydro | Lenín Moreno, su esposa, hija, cuñada y hermanos son llamados a juicio

La teoría de la Fiscalía es que, a través de Recorsa, fueron pagados sobornos por el contrato de Coca Codo Sinclair y distribuidos a la supuesta red de corrupción, entre ellos USD 1 000 000 a Lenín Moreno y sus familiares. El escándalo le estalló cuando ya era presidente.

Lenín Moreno siempre negó que él, su esposa, sus hijas, sus hermanos, yernos y amigos se hayan beneficiado de pagos de la constructora. La Fiscalía acusa a Moreno y a su familia de haber usado esos recursos en la compra de un departamento en Alicante, otro en Quito, la adquisición de costosos muebles en Ginebra cuando representó al Ecuador en ese país, una vajilla lujosa y pagos a cinco familiares directos.

La Fiscalía indagó correos electrónicos, mensajes de Telegram, facturas y mensajes que serán usados en la etapa de juicio.

Le puede interesar: 21 de 24 procesados fueron llamados a juicio en el Caso Sinohydro

Lenín Moreno admite que su esposa recibió USD 1 562, pero aclara que fue en 2016 cuando ella facturó un contrato de agendas para Sinohydro, que su departamento en Quito lo está pagando con hipoteca del Banco del Pacífico y que la compra del departamento en Alicante no es verdad.

Temas
ina papers
Caso Sinohydro
corte nacional justicia
Lenín Moreno
Conto Patiño
Ecuador
Noticias
Recomendadas