19 de 24 procesados fueron llamados a juicio en el Caso Sinohydro

Desde las 08:55 de este martes 9 de diciembre de 2025, se reinstaló la <b>audiencia preparatoria de juicio</b>, en contra de 24 personas por su presunta participación en el delito de cohecho en el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/caso-sinohydro target=_blank>caso</a></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/en-vivo-8-diciembre-define-si-lenin-moreno-llamado-a-juicio-caso-sinohydro-IH10531889 target=_blank></a></b>