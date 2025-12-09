Política
09 dic 2025 , 09:09

19 de 24 procesados fueron llamados a juicio en el Caso Sinohydro

El segundo día de audiencia se realizó hoy, martes 9 de diciembre, en la Corte Nacional de Justicia. El expresidente Lenín Moreno y su círculo familiar también fueron llamados a juicio por presunto cohecho en calidad de cómplices.

   
    Diligencia en la sala Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la CNJ.( Cortesía de Fiscalía )
Desde las 08:55 de este martes 9 de diciembre de 2025, se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio, en contra de 24 personas por su presunta participación en el delito de cohecho en el caso Sinohydro. Se realiza en el edificio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en el hipercentro de la capital.

24 personas, entre ellas el expresidente Lenín Moreno Garcés, son procesadas. Hasta ayer, el juez ponente es Olavo Hernández. Hasta ayer, el exmandatario y su círculo familiar fueron llamados a juicio por presunto cohecho en calidad de cómplices. Se trata de Rocío González (esposa de Lenín Moreno), Irina Moreno (hija de Lenín Moreno), Edwin Ovidio Moreno (hermano de Lenín Moreno), Guillermo Renán Moreno (hermano de Lenín Moreno) y Martha Guisella González (hermana de Rocío González y cuñada de Lenín Moreno).

Asimismo, el empresario Conto Patiño, amigo de Lenín Moreno y exrepresentante de Sinohydro en Ecuador, fue llamado a juicio como sospechoso de autor directo de cohecho. La familia de Patiño también fue llamada a juicio en calidad de posibles cómplices. Ellos son María Auxiliadora P. , hija de Conto Patiño y esposa de Xavier José M., "amiga personal del matrimonio conformado por Lenín Moreno y Rocío González". Igual Xavier José M., esposo de María Auxiliadora P., yerno de Conto Patiño y "amigo personal del matrimonio conformado por Lenín Moreno y Rocío González", Juan Carlos P. H., hijo de Conto Patiño.

Según Fiscalía, entre 2009 y 2018, los acusados recibieron "cuantiosas dádivas" provenientes de la empresa china Sinohydro a cambio de direccionar a su favor la firma del contrato paraconstruir la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Los montos, que ascienden a USD 70 millones, supuestamente se canalizaron a través de dos empresas de conto patiño.

11:30 | Sobreseimientos

En el proceso se declaró el sobreseimiento de tres personas. Entre ellas, la encargada de llevar la contabilidad de dicha empresas y cuyos montos recibidos fueron justificados por su actividad laboral.

10:30 | 19 de 24 procesados fueron llamados a juicio

Hernández determinó que hay elementos de convicción presentados contra los abogados Eduardo Carmigniani y Carlos Almeida, así como contra Manuel Patiño Herdoíza, hijo de Conto Patiño, y su nieta, Priscila Burneo. Estos son suficientes para presumir su participación en el delito de cohecho.

Ellos se suman a quienes fueron llamados a juicio este lunes. Es decir, Lenín Moreno; Rocío González, su esposa, su hija, dos hermanos y cuñada. Estas personas podrían enfrentar una pena privativa de libertad de tres a cinco años.

09:15 | La audiencia suspendida por una hora

Hoy se conocerá el destino de siete procesados en el caso Sinohydro. La audiencia empezó a las 09:00, pero se suspendió una hora por el percance en la salud que sufrió Priscila Burneo, mientras el juez la llamaba a juicio. Tras su desmayo,ella fue trasladada a una casa de salud.

Su defensa aseguró que, en la siguiente etapa, se apoyarán en las pericias contables para desestimar los cargos contra la nieta de Conto Patiño.

08:55 | Inicio de la audiencia.

Con la presencia del fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón, se reinstala la audiencia preparatoria de juicio contra 24 personas por presunto cohecho. Hasta ayer, la diligencia terminó con 15 llamados a juicio y dos sobreseimientos.

