19 de 24 procesados fueron llamados a juicio en el Caso Sinohydro

Desde las 08:55 de este martes 9 de diciembre de 2025, se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio, en contra de 24 personas por su presunta participación en el delito de cohecho en el caso Sinohydro. Se realiza en el edificio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en el hipercentro de la capital.

24 personas, entre ellas el expresidente Lenín Moreno Garcés, son procesadas. Hasta ayer, el juez ponente es Olavo Hernández. Hasta ayer, el exmandatario y su círculo familiar fueron llamados a juicio por presunto cohecho en calidad de cómplices. Se trata de Rocío González (esposa de Lenín Moreno), Irina Moreno (hija de Lenín Moreno), Edwin Ovidio Moreno (hermano de Lenín Moreno), Guillermo Renán Moreno (hermano de Lenín Moreno) y Martha Guisella González (hermana de Rocío González y cuñada de Lenín Moreno).

Asimismo, el empresario Conto Patiño, amigo de Lenín Moreno y exrepresentante de Sinohydro en Ecuador, fue llamado a juicio como sospechoso de autor directo de cohecho. La familia de Patiño también fue llamada a juicio en calidad de posibles cómplices. Ellos son María Auxiliadora P. , hija de Conto Patiño y esposa de Xavier José M., "amiga personal del matrimonio conformado por Lenín Moreno y Rocío González". Igual Xavier José M., esposo de María Auxiliadora P., yerno de Conto Patiño y "amigo personal del matrimonio conformado por Lenín Moreno y Rocío González", Juan Carlos P. H., hijo de Conto Patiño.

Según Fiscalía, entre 2009 y 2018, los acusados recibieron "cuantiosas dádivas" provenientes de la empresa china Sinohydro a cambio de direccionar a su favor la firma del contrato paraconstruir la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Los montos, que ascienden a USD 70 millones, supuestamente se canalizaron a través de dos empresas de conto patiño.

