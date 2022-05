Caso Singue: semana decisiva para exvicepresidente Jorge Glas

Esta semana será decisiva para el exvicepresidente Jorge Glas debido a que el próximo 11 de mayo del 2022 se realizará la audiencia de apelación por el caso Singue del cual fue sentenciado, junto a otros seis procesados, a ocho años por peculado en la concesión de un campo petrolero que lleva ese nombre.

Ellos buscan que el Tribunal les declare inocentes luego de que, el 25 de enero del 2021, la Corte Nacional de Justicia dictaminara que Glas y los exministro y exviceministro de Hidrocarburos, Wilson Pástor y Carlos Pareja Yanuzelli respectivamente, fueron coautores de ese ilícito. Lo mismo César Guerra, gerente del consorcio al que se le entregó la operación del campo Singue.

El resto de procesados fueron sentenciados como cómplices y les dieron una pena de cuatro años. En las investigaciones, la Fiscalía estableció que el delito se produjo al adjudicar el contrato petrolero y se cometieron irregularidades.

Aparte del caso Singue, Glas ya cumplía dos sentencias. Una por asociación ilícita en el caso Oderbrecht por la que debía cumplir seis años de reclusión. Otra de ocho por cohecho en el caso Sobornos.

Ahora, la atención se centra en Singue porque se trata de la sentencia pendiente de ejecución para Glas, quien pese a tener dos condenas en firme está libre, desde el 10 de abril del 2022, por el habeas corpus concedido por el juez de Manglaralto, Diego Moscoso.

La defensa del exvicepresidente sostiene que así se ejecute la sentencia del caso Singue, luego de la apelación y la casación, su defendido no volverá a prisión. “Operaría la aplicación de la pena única con las tres sentencias. La de ocho años va a absorver a la otra que es del mismo tiempo y la de seis años (...) Pediríamos ya la rebaja de penas por méritos”, manifestó Edison Loaiza, abogado de Glas a Televistazo.

A Juan Pablo Albán, abogado de Pástor, le preocupa que se confundan las cosas. “Yo creo que el que vaya una persona a plantear una garantía jurisdiccional en la circunscripción territorial que no corresponde y que encuentre un juez que, en lugar de negársela se la conceda, no debería contaminar una discusión en la que, por cierto, no está involucrado solamente el señor Glas sino otras personas. Esperaría que la sala de apelación nos escuche de forma objetiva”.

Para el constitucionalista Jorge Sosa, el caso Singue no incide en el hábeas corpus. “Esta figura jurisdiccional se la dictó por violaciones al derecho a la salud de Glas. Haya o no un resultado dentro del caso Singue, el problema es la falta de atención médica que experimentó Glas durante el tiempo que estuvo detenido”.