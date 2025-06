Política Jorge Glas tiene trastorno depresivo, pero sí está en condiciones para continuar con el juicio del caso Reconstrucción de Manabí

No tiene síntomas sicóticos y puede mejorar con tratamiento y no le afecta la conciencia ni la inteligencia. El exvicepresidente pidió que no lo trasladen a Quito para el juicio en el edificio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), pero el Tribunal rechazó la solicitud.