En la Fiscalía se informó que, para cumplir con la pericia psiquiátrica, solicitada por la jueza de instrucción, no se instaló la audiencia de juicio. El Tribunal otorgó un plazo hasta el 16 de junio, contados desde este 6 junio (10 días), para la presentación de dicha pericia, pero la audiencia se realizará el 17.

La audiencia se instaló con los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Javier De la Cadena. Glas llegó junto a su abogado, Andrés Villegas, quien solicitó que se debe analizar la evaluación psiquiátrica de su defendido para que pueda ser trasladado a un centro asistencial y se lo declare inimputable.

El fiscal Wilson Toainga manifestó que esa evaluación se ha demorado, ya que no se cuenta con perito de esa rama. Mercedes Caicedo, como jueza de instrucción, indicó que el Tribunal debe deliberar si se puede o no continuar con la audiencia porque no existe la valoración psiquiátrica del exvicepresidente.