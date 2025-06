Caso Reconstrucción de Manabí: se investiga desvío de USD 367 millones tras terremoto de 2016

La Fiscalía llama este caso reconstrucción de Manabí por el desvío de USD 367 millones que no fueron usados con prioridad en la reparación de los cantones Manta, Portoviejo y Pedernales afectados por el terremoto de abril de 2016.

La denuncia nació del entonces Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sus miembros alertaron a la Fiscalía que el ex vicepresidente Jorge Glas y el ex secretario técnico del Comité para la Reconstrucción, Carlos Bernal, direccionaron esos recursos a obras que no eran prioritarias ni inmediatas y que beneficiaron a contratistas, fiscalizadores familiares y amigos del correísmo.

En este caso también fue investigado el ex ministro de obras Públicas, Walter Solis, refugiado en México y sobreseído hace poco. Glas y Bernal son considerados por Fiscalía autores directos de peculado, un delito que el COIP sanciona con penas de 10 a 13 años de prisión.

El comité de reconstrucción manejó USD 3 000 millones que se recaudaron por la subida del IVA del 12 al 14 %, la donación de un día de sueldo de los ecuatorianos que ganaban más de USD 1 000 y el cobro del 3 % de las utilidades de las empresas y el 0.9 % a patrimonios que superaban el USD 1 millón.

Esos recursos no fueron usados en la reconstrucción inmediata, según la Fiscalía y Contraloría que años después ha detectado irregularidades en ocho auditorias practicadas al Comité de reconstrucción de Manabí.

