Caso Encuentro: Luis Verdesoto discrepa con Iván Correa sobre su salida del Gobierno

Desde su casa y ya sin funciones públicas, el exsecretario anticorrupción, Luis Verdesoto, cuenta detalles de la larga reunión que mantuvo con el presidente Guillermo Lasso el pasado lunes, día de su renuncia y de la fallida rueda de prensa en la que iba a presentar el informe sobre presuntas irregularidades en las empresas públicas.

"El presidente pensaba que esto podía serle mal a él ante los medios de comunicación sobre todo los de oposición y yo le dije al presidente mi dignidad está en juego, mi personalidad está en juego y por eso te he traído antes mi renuncia; Yo no me iba a quedar en ningún caso; dos cosas que yo no puedo hacer, quedarme con el informe una vez producido y por otro lado yo no modifico aquello que ha sido producto de mi investigación".

Ante la pregunta si el Presidente le pidió que modifique algo, respondió: "no".

A la pregunta de si es cierto que en esa reunión el Presidente le habló de traición, indicó: