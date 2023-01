Candidatos que buscan la reelección para el Cpccs no podrían posesionarse si ganan

Sin embargo, algunos criterios jurídicos sostienen que si ganaran no podrían asumir el cargo, siguiendo la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), que en el artículo 15 establece:

¿Los candidatos al Cpccs podrían asumir el cargo?

El candidato David Rosero dice que la decisión de la Corte no anula sus derechos políticos, por lo que él sigue teniendo el derecho de ser elegido.

Para Esteban Ron, decano de la Facultad Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK, ese párrafo solo indica que el proceso de elecciones no se verá afectado y, además aclara que ese enunciado no es parte de la decisión de la Corte.

Según esa ley no podrían volver al Consejo de Participación Ciudadana bajo ningún cargo ni de elección popular, ni por servicios ocasionales ni por contrato. Y a la función pública podrían volver luego de dos años.

La Corte Constitucional no se pronunció al respecto; pero para juristas consultados por Ecuavisa.com, la LOSEP es clara y basta con esa norma para que no puedan posesionarse.

Candidato Jorge Yunda podría tener una similar dificultad para ejercer el cargo

El caso de Jorge Yunda es distinto. El candidato a la Alcaldía de Quito puede perder sus derechos políticos si así lo determina el Tribunal Contencioso Electoral en el último recurso de aclaración y ampliación de la sentencia.

Si ese fuera el caso,y si Yunda gana la elección, no podría ser Alcalde de Quito; en su proceso todavía hay instancias que resolver, la sentencia debería estar ejecutoriada para que sea definitiva.

Ese embrollo no tiene una salida próxima, el TCE no tramita el caso, luego de suspender sesión no hay fecha para la sesión de ese organismo.