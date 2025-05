La jueza Camacho le preguntó a Verduga si regresaría a Ecuador para la elaboración del perfil de riesgo y así pueda entrar al sistema de víctimas y testigos, pero dijo que no lo haría por la "falta de garantías".

No obstante, la fiscal Diana Salazar dijo que no hay solicitud formal al Ministerio Público para ingresar al sistema de protección de víctimas y testigos.

Verduga se encuentra en México en calidad de refugiado y dijo que no regresará a Ecuador porque asegura que su vida corre peligro y no tiene garantías para salvaguardar su integridad.

En un inicio, Augusto Verduga no estuvo conectado a la diligencia, pero en el transcurso de la misma sí se unió. No obstante, lo defendió una abogada de Defensoría Pública, Teresa Andrade, quien pidió que no se le dicte prisión preventiva.

En un video publicado minutos antes de la audiencia de revisión de medidas cautelares, Verduga dijo estar seguro de que le dictarán prisión preventiva.