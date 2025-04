Augusto Verduga responde a Luisa González: "Duele que compañeros de causa, en vez de solidarizarse, se sumen al coro de los acusadores"

Según Fiscalía, en un disco duro encontró audios del exfuncionario con diferentes personajes de la RC, los cuales fueron ingresados al expediente fiscal del caso Ligados, investigación en la que Verduga es procesado por presunta asociación ilícita.

Pero Verduga niega que ese disco duro sea suyo y se reafirma en que no grabó conversaciones y que "jamás lo haría". Sin decir el nombre de Luisa González, le respondió con esto: "La deslealtad no está en mi adn y por eso duele más cuando hoy se me cuestiona desde un proyecto al que me siento cercano, que compañeros de una causa común, en vez de solidarizarse con quien atraviesa una situación injusta, se sumen al coro de los acusadores...".

Además, sentenció que no permitirá que nadie, "escúcheseme bien, que absolutamente nadie, siembre siquiera la duda sobre mi integridad".

A Verduga se le ordenó presentaciones periódicas dentro del caso Ligados, pero no lo ha cumplido porque aduce que su vida corre riesgo si regresa a Ecuador. Este 30 de abril se revisarán sus medidas cautelares.

