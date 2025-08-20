Gobierno de Maduro acusa a Noboa de ganar las elecciones con ayuda del narcotráfico

En medio de la tensión que se vive en Venezuela, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez (PSUV/Dtto. Capital), hizo fuertes declaraciones relacionadas con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Ocurrió durante la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional de Venezuela, este miércoles 20 de agosto de 2025. "¿Por qué no están investigando a Noboa que se acaba de robar unas elecciones con la complicidad del narcotráfico que ahora es el dueño de la República del Ecuador? Lamentablemente, lo debo decir, está completamente cooptada la República del Ecuador por el narcotráfico y la mafia albanesa. Tantas veces que se ha dicho y se han hecho de oídos sordos".

Rodríguez convocó, hoy, a los diputados a emprender una ofensiva diplomática parlamentaria contra las agresiones imperiales que afectarán la paz, soberanía e instituciones de su país. Instó a responder, en los congresos del mundo, los ataques sistemáticos contra Venezuela.

