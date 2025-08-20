Política
20 ago 2025 , 15:46

Gobierno de Maduro acusa a Noboa de ganar las elecciones con ayuda del narcotráfico

Ocurrió durante la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional de Venezuela, este miércoles 20 de agosto de 2025.

   
    Imagen del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. ( Internet )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción y EFE
En medio de la tensión que se vive en Venezuela, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez (PSUV/Dtto. Capital), hizo fuertes declaraciones relacionadas con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Ocurrió durante la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional de Venezuela, este miércoles 20 de agosto de 2025. "¿Por qué no están investigando a Noboa que se acaba de robar unas elecciones con la complicidad del narcotráfico que ahora es el dueño de la República del Ecuador? Lamentablemente, lo debo decir, está completamente cooptada la República del Ecuador por el narcotráfico y la mafia albanesa. Tantas veces que se ha dicho y se han hecho de oídos sordos".

Rodríguez convocó, hoy, a los diputados a emprender una ofensiva diplomática parlamentaria contra las agresiones imperiales que afectarán la paz, soberanía e instituciones de su país. Instó a responder, en los congresos del mundo, los ataques sistemáticos contra Venezuela.

EE.UU. acusa a Maduro de lucrar con el narcotráfico

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló al Cártel de Los Soles como una organización terrorista internacional. En su comunicado oficial, el gobierno estadounidense advirtió que el grupo, presuntamente dirigido por altos mandos militares venezolanos, representa un riesgo secundario de sanciones para actores que mantengan vínculos con él.

La medida fue respaldada en redes por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que aseguró que EE.UU. utilizará “todos los recursos a disposición” para frenar lo que considera un lucrativo aparato criminal liderado por Nicolás Maduro. Ni Maduro ni su Ministerio de Comunicaciones emitieron respuestas oficiales, Maduro ha negado sistemáticamente los señalamientos, acusando a Washington de montar campañas de desprestigio y eludiendo responsabilidades sobre el tráfico de drogas.

