Señaló que en las bitácoras de la Presidencia de la República constan las reuniones, en Carondelet, de tales nexos en el Caso León de Troya. Tras su intervención, la asambleísta Adriana García pidió a Serrano que compruebe las denuncias que ha realizado sobre un parentesco de la legisladora con Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda delictiva Los Choneros.

Le dijo: "espero verle a usted personalmente para que pueda ir a dar todas estas declaraciones ya que no puede hacerlo de forma frontal. Es bueno para decir soy ciudadano y estoy en el exterior, pero no se encuentra aquí en Ecuador para dar la cara. Y todas las denuncias las dice sin fundamentos".

En ese momento, Serrano interrrumpe y dice que es un ciudadano, no un asambleísta. La presidenta de la Comisión de Fiscallización, Pamela Aguirre, se enoja y le grita a García: "Yo soy la presidenta y le solicito que, por favor, haga silencio en esta sala".

García le pide que no le grite, pero Aguirre continúa: "les pido a las personas de Tics que cierren el micrófono. Le estoy pidiendo de manera muy cordial que haga la pregunta, no se puede ofender a los invitados". Serrano dice que no insulta y solo denuncia. Finalmente, García hizo la pregunta al exministro del correísmo.

Le puede interesar: Un nuevo intento para respaldar a la fiscal Salazar por el caso Purga fracasó en la Asamblea