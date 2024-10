La Asamblea exige revisión de tarifas de telefonía e internet por fallos durante apagones

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó este lunes 28 de octubre una resolución en la que se exige al Ministerio de Telecomunicaciones y a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) que revisen las tarifas de los servicios de telefonía e internet móvil que ofrecen las operadoras, y que han sido deficientes -o inexistentes- durante la crisis energética.

La resolución aprobada por la oficina legislativa pide que los valores se analicen de acuerdo "al uso efectivo del servicio por parte de los usuarios". En redes sociales, las ciudadanía reclama algún tipo de reparación a los operadoras, pues los valores de los servicios continúan iguales, pese a las interrupciones prolongadas y consecutivas.

Adicionalmente, Fiscalización pidió al Ministerio de Telecomunicaciones y la Arcotel que, a través de regulaciones y planes de contingencia, se garanticen los servicios.

Este domingo 27 de octubre, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), que incluye a las operadoras de telefonía e internet móvil como Claro, Movistar o CNT, explicó que los extensos horarios de los apagones superan los "límites técnicos" de sus sistemas operativos. Sin embargo, el organismo no anunció algún tipo de reparación a sus clientes o una revisión de las tarifas.

La Asetel explicó que las antenas y demás instalaciones que permiten las conexiones "cuentan con respaldos de energía de distintos tipos como baterías y generadores". Aseguró incluso que se han incrementado los sistemas de respaldo eléctrico, pero que aún resultan insuficientes.

De acuerdo a la Asociación, la crisis energética es "irresistible" para las operadoras de telecomunicaciones. "Nos afecta a todos", agregó.

De su lado, la Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE) admite que existe una queja masiva de clientes insatisfechos en redes sociales, "pero no tenemos casos en delegaciones, es decir, las personas usuarias no han acudido" a formalizar su denuncia ante la institución. No obstante, la DPE ha remitido información al Ministerio de Telecomunicaciones. "Mañana esperamos publicar un pronunciamiento", señalaron desde la Defensoría este lunes.

Entre Claro y Telefónica (la compañía que aglutina a Movistar, Tuenti, Akímovil y Maxiplus) se reparten el 82 % de los abonados a servicios de internet y telefonía móvil del país. El restante 18 % lo tiene la estatal CNT. Si el porcentaje se lo convierte a números, Claro tiene 9,4 millones de líneas activas, Telefónica tiene 5,3 millones y CNT posee 3,3 millones.

En Ecuador hay un total de 18,1 millones de líneas activas y más de 17,7 millones de habitantes. Actualmente, las operadoras de telefonía móvil Claro y Telefónica negocian su continuidad en el país por 15 años más, es decir, hasta el 2039.