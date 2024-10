Telefónicas dicen que los apagones afectan sus sistemas, pero no mencionan compensaciones a usuarios

La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), que incluye a las operadoras de telefonía e internet móvil como Claro, Movistar o CNT, explica que los extensos horarios de los apagones superan los "límites técnicos" de sus sistemas operativos, por lo que los servicios ofrecidos son deficientes -o inexistentes- durante los cortes de luz. Sin embargo, el organismo no ha anunciado algún tipo de reparación a sus clientes o una revisión de las tarifas durante la crisis energética.

La Asetel emitió un comunicado este domingo 27 de octubre, más de un mes después de que iniciaron las largas jornadas de cortes de electricidad. En ese boletín explica que las antenas y demás instalaciones que permiten las conexiones "cuentan con respaldos de energía de distintos tipos como baterías y generadores". El organismo asegura incluso que se han incrementado los sistemas de respaldo eléctrico, pero que aún resultan insuficientes.

De acuerdo a la Asetel, la crisis energética es "irresistible" para las operadoras de telecomunicaciones. "Nos afecta a todos", agrega.

Usuarios en redes sociales reclaman algún tipo de reparación a los operadoras de telefonía e internet móvil, pues los valores de los servicios continúan iguales, pese a las interrupciones prolongadas y consecutivas.

Ecuavisa.com consultó a la Asetel si se va a ofrecer un resarcimiento a los usuarios perjudicados, pero señaló que se emitirá un pronunciamiento próximamente.

De su lado, la Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE) admite que existe una queja masiva de clientes insatisfechos en redes sociales, "pero no tenemos casos en delegaciones, es decir, las personas usuarias no han acudido" a formalizar su denuncia ante la institución. No obstante, la DPE ha remitido información al Ministerio de Telecomunicaciones, la entidad reguladora de los servicios de internet y telefonía móvil.

"Mañana esperamos publicar un pronunciamiento", señalaron desde la Defensoría.

Entre Claro y Telefónica (Movistar, Tuenti, Akímovil y Maxiplus) se reparten el 82 % de los abonados a servicios de internet y telefonía móvil del país. El restante 18 % lo tiene la estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Si el porcentaje se lo convierte a números, Claro tiene 9,4 millones de líneas activas, Otecel tiene 5,3 millones y CNT posee 3,3 millones.

En Ecuador hay un total de 18,1 millones de líneas activas y más de 17,7 millones de habitantes.