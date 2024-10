El presidente Daniel Noboa aseguró que tendrá cubierto el problema eléctrico, incluso con el incremento de la demanda, para 2025 y finales de 2026. Lo dijo la noche de este domingo 27 de octubre durante una entrevista con TC Televisión. Luego, agregó que "no debería haber apagones" para diciembre de este año, con medidas como la compra de motores y la compra de electricidad de Colombia.

Reconoció que el problema de los apagones ha bajado su popularidad de cara a unas nuevas elecciones. "Si fuera un ciudadano normal, estaría cabreado con el presidente por los apagones, sea culpa de él o no (...) La gente, más que yéndose por otra opción, está resentida con esta opción. La gente está buscando una razón para volver a confiar en este Gobierno", dijo.

Noboa defendió el haber divulgado cronogramas para tres semanas en las que, en cadena nacional, ofreció reducir las horas de apagones hasta llegar a cuatro para la primera semana de noviembre.

Dijo que ese anuncio fue hecho con bases en las proyecciones de lluvias, que a la final cambiaron por los vientos. "Lo que ocurrió fue un escenario de menos del 10 % de probabilidad. No fue una medida populista ni una medida de engaño. Fue algo pensando en las personas".

Contó que recibe recomendaciones de técnicos para que haga cortes de luz de 15 horas diarias y se termina peleando con ellos porque considera que no debe complicar la vida a los ciudadanos. "... Sin poder dormir por pensar cómo reducimos los cortes, pensando, chuta, los técnicos me dicen que corte (la luz) casi todo el día y yo no le quiero afectar así a las familias...", contó.

"La gran mayoría de la gente sabe que no es nuestra culpa necesariamente cómo llegamos aquí, a este punto, pero quieren ver acción", agregó.

