Asamblea Nacional: no se dio paso a solicitud de juicio penal contra el asambleísta Francisco Cevallos Macías

La solicitud de autorización de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para iniciar una causa penal por calumnia en contra del asambleísta Francisco Andrés Cevallos Macías, no fue tratada en el Pleno de la Asamblea Nacional, durante la sesión 1020 de este miércoles 23 de abril.

La moción fue presentada por la asambleísta, Nataly Morillo. Obtuvo 109 votos en contra, de los 109 legisladores presentes.

La asambleísta destacó que la inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal, sino una garantía institucional para fiscalizar, al recordar que las expresiones vertidas por el asambleísta Cevallos en el debate de un tema de gran trascendencia nacional no pueden ser consideradas como una conducta delictiva. Por tanto, no existe razón alguna para autorizar el inicio de un proceso penal.

