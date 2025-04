Y esto es trascendental, porque el juez, solo si no está de acuerdo con el pedido de archivo, puede hacer una consulta al fiscal superior. Pero Salazar, al ser la fiscal general, no tiene a nadie por encima de ella. "No hay nadie a quien consultar", dice Encalada y subraya que a la jueza Camacho solo le queda cumplir con el archivo de la investigación previa.