Menos asambleístas no garantiza una mejor Asamblea: el debate sobre la calidad política

Una de las cuatro preguntas de la consulta popular y referéndum del domingo 16 de noviembre plantea reducir el número de asambleístas, de 151 a 73. Más allá del resultado, varios analistas advierten que el debate se ha centrado en la cantidad de legisladores y no en su calidad.

Hoy son 151. ¿Qué tanto cambiaría si fueran menos? Si los asambleístas fueran 73, como lo propone el plebiscito, el panorama político podría no variar demasiado.

"Son los mismos actores políticos. La calidad del Parlamento está dada por otros elementos que tienen que ver con el funcionamiento democrático de los partidos políticos", señaló Fausto Camacho, consultor político.

Con una Asamblea de 73 miembros habría provincias, como Santa Elena o Cañar, que tendrían un solo representante. "Y uno podría pensar que, como es uno solo, probablemente sea el mejor", reflexionó César Ulloa, politólogo. Sin embargo —añadió—, "probablemente sea electo el que tenga más recursos y no el que tenga más propuestas, el caudillo que históricamente ha predominado en poner a los candidatos".

A eso se suma otro riesgo: que quienes tengan más recursos o mayor reconocimiento público, incluso provenientes de la política tradicional o de la farándula, sean los más favorecidos en las urnas.

Ulloa también expresó su preocupación por la falta de representatividad, especialmente en términos de paridad de género.

Y con él coincide Camacho: "Si usted elige solo uno, los hombres y mujeres no van a poder ser representados, sino uno solo de los dos géneros. Y en una sociedad patriarcal como la que tenemos, la representación será de hombres y las mujeres perderán espacios".

"La mala calidad de la política no se resuelve reduciendo el número de representantes; la mala calidad de la política se resuelve construyendo verdaderos partidos políticos”, agregó Ulloa.

Y sobre eso —la necesidad de fortalecer los partidos y elevar la calidad de la representación— no hay pregunta, al menos no en este proceso electoral.