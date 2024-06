Aquiles Álvarez afirma que podría afiliarse al movimiento RETO y que una próxima candidatura dependería del apoyo popular

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, dijo en Contacto Directo que si el movimiento RETO, presidido por su amigo y concejal Raúl Chávez, lo invita a afiliarse, estaría encantado de hacerlo.

Sin embargo, señaló que no quiere caer en una polarización política, refiriéndose a mantener una relación cordial con Revolución Ciudadana, organización que lo apoyó para llegar al Municipio porteño.

"Tengo una gran relación con Rafael Correa ,pero mientras más amigos, más respeto; y si hay una organización como RETO, que es lo que usted se quiere referir, encantado de la vida. Si RETO como movimiento quiere apoyar a una administración en Guayaquil, espectacular".

Le puede interesar: Un informe sobre presunto nepotismo en la Alcaldía de Guayaquil genera cruce de señalamientos entre Nebot, Viteri y Álvarez

Sin embargo, criticó a personajes que se afilian y se desafilian de movimientos políticos. "Mira lo que pasó con una candidata ahora, que estaba con (Fernando) Villavicencio y hoy está con Sociedad Patriótica. O sea, no, no hay bandera", dijo, en referencia a Andrea González.

Reiteró que no buscará participar de las elecciones presidenciales de 2025, ya que desea cumplir con los cuatro años para el cargo que fue elegido.

Lea también: La Alcaldía de Guayaquil presentó dos denuncias por presunto peculado en la Empresa Municipal de Vivienda

Dijo que una próxima candidatura dependerá del apoyo que reciba durante su gestión como alcalde de Guayaquil.

"Yo no creo mucho en pedir el voto. Si en estos años que quedan la gente dice 'Aquiles ha sido un desastre' yo no tengo cara para pedirle 'oigan, voten por mí' (...) me iría a mi casa", señaló Álvarez.

Afirmó que, por el momento, sólo le interesa Guayaquil.

Vea la entrevista completa a continuación o escúchelo en Spotify.