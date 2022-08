Aparicio Caicedo: "Le estamos haciendo el juego a un oportunista político"

El escándalo por el nombramiento del superintendente de bancos y el habeas corpus a concedido al exvicepresidente Jorge Glas sacudió el panorama político del país en las últimas horas. En el primer caso, en un audio filtrado por Teleamazonas se escucha al exconsejero 'ad honorem' del Gobierno, Eduardo Aparicio, presionar a Raúl González para que renuncie a la terna a superintendente de Bancos.

"Tú me diste tu palabra ayer de algo y no cumpliste (...) Te quise hacer terminar esto de una buena forma y no tienes palabra por dignidad, si el presidente de la República no te quiere en su terna deberías renunciar a ella", enfatiza Caicedo.

Ese tema fue analizado a las 20:00 de hoy, martes 9 de agosto del 2022, en el Ecuavisa 'Space' denominado 'La justicia se politiza', a través de la red social Twitter. El espacio estuvo a cargo de Carlos Rojas, del programa Políticamente Correcto.

Los invitados fueron los analistas Pablo Encalada, Lorena Grillo y Joffre Campaña, así como Aparicio Caicedo, quien manifestó que el Gobierno no tiene control e injerencia en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tampoco en la justicia.

Con relación a los audios difundidos hoy, Caicedo manifestó que conversó dos veces con Raúl González, pero no había confianza en él como integrante de una terna suscrita por el presidente de la república. La razón: en el proceso de designación de autoridades se enteraron por varios comentarios y señalamientos que él empezó a operar políticamente y directamente con varios asambleístas y otros actores políticos para mover el escenario en su favor.

"Eso nos pareció que era de un oportunismo inaceptable y claro tú no te das cuenta de esa faceta de un ser humano cuando recibes la recomendación. En el curriculum vitae tú solo ves la parte técnica", manifestó el funcionario.

A su criterio, con lo que ha ocurrido en las últimas horas "le estamos haciendo el juego a un oportunista político". Caicedo admitió que el tono de conversación que se escucha en el audio fue elevado porque fue el momento en que una persona dio su palabra y engañó.

Ratificó el compromiso del Gobierno de enviar una nueva terna, integrada por tres técnicos, una vez que se anuló el proceso anterior, tal como lo señala la ley. Caicedo negó que haya negociado con el correísmo. "Imagínese un ser humano de la calaña que graba conversaciones porque las quiere utilizar políticamente en el futuro. Ese es el que casi es superintendente de bancos en este país y si, hay que reforzar los filtros, pero este tipo de cosas... Tú no conoces el alma de un ser humano hasta que le acercas el poder y ahí es cuando aflora lo peor".