Aparicio Caicedo se pronuncia tras filtración de audio con Raúl González

Un audio dilata la novela en la que se ha convertido la elección del superintendente de Bancos. Esta vez Aparicio Caicedo, quien ayer, 8 de agosto, pasó de consejero 'ad honorem' del Gobierno a la nómina presidencial, es el nuevo protagonista.

En el audio filtrado por Teleamazonas se lo escucha al entonces consejero 'ad honorem' presionar a Raúl González para que renuncie a la terna a superintendente de Bancos.

"Tú me diste tu palabra ayer de algo y no cumpliste (...) Te quise hacer terminar esto de una buena forma y no tienes palabra por dignidad, si el presidente de la República no te quiere en su terna deberías renunciar a ella", enfatiza Caicedo.

CPCCS niega injerencia en designación del superintendente de Bancos

Durante la llamada González infiere sobre un preacuerdo en el que dice no iba a existir el quórum para la sesión del Consejo de Participación Ciudadana, sin embargo, sí se alcanzó el número requerido para dar paso a la sesión. En respuesta, Caicedo repite: "te dije que se iba a suspender. Te dije que se iba a suspender".

Así, aunque González fue declarado superintendente el pasado 20 de julio, sin embargo, el día 29 la jueza de Samborondón, Larissa Ibarra, anuló su designación porque no se había observado impugnaciones en su contra ni el debido proceso y ordenó repetir la selección a través de una nueva terna.

Sobre el audio Ecuavisa.com buscó la versión del consejero a lo que él respondió que ya conocía de la existencia de la grabación "algunas personas me contactaron con ese audio con insinuaciones extorsivas y les dije que lo publiquen nomás que no tiene nada malo", dice.

LEA: Cpccs tramitará la designación de un nuevo 'Super' de Bancos, a pesar de medidas cautelares

Según Caicedo "no hay nada raro" en el audio, el consejero dice que Raúl González "perdió la confianza dada al integrar la terna cuando empezó a negociar políticamente, tras bastidores, durante el proceso con asambleístas y otros actores políticos".