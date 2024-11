Suma optó por el abogado y consultor político de 43 años, Antonio García Reyes, como el reemplazo de Jan Topic en las Elecciones Generales de 2025. Ahora él conforma el binomio con Mishelle Calvache, postulante a la Vicepresidencia de la República.

La inscripción de Antonio García se realizará el lunes, 18 de noviembre, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de que el Tribunal Contencioso Electoral negara la candidatura de Topic el pasado 10 de noviembre.

El TCE aceptó las impugnaciones de Sociedad Patriótica y Pachakutik, partidos que alegaban que Topic tiene contratos con el Estado. El juez Ángel Torres concluyó que Topic hizo maniobras para no ser descalificado. Y que pese a no tener contratos con el Estado, no hizo una efectiva desvinculación de empresas que sí pueden favorecerlo económicamente.

La decisión del Contencioso Electoral es de última instancia y no se puede apelar. Aunque cabe una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.