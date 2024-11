Jan Topic no será candidato presidencial en las elecciones 2025. Así lo decidió el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) la noche de este domingo 10 de noviembre.

El TCE aceptó las impugnaciones de Sociedad Patriótica y Pachakutik, partidos que alegaban que Topic tiene contratos con el Estado.

El proyecto de sentencia fue elaborado por el juez Ángel Torres, quien concluyó que Topic hizo maniobras para no ser descalificado. Y que pese a no tener contratos con el Estado, no hizo una efectiva desvinculación de empresas que sí pueden favorecerlo económicamente.

Revise: Expertas cuestionan sentencias del TCE en denuncias por violencia política de género.

La propuesta de Torres tuvo cuatro votos favorables: la de él mismo, la de Joaquín Viteri, Guillermo Ortega e Ivonne Coloma. Solo Fernando Muñoz hizo un voto salvado (en contra). Topic calificó a Muñoz de "patriota" por su decisión.

Tras conocer la decisión del TCE, Topic dijo que "esto no termina aquí y mañana debemos retomar la lucha con la mejor candidatura posible". Estuvo acompañado de un grupo nutrido de simpatizantes que se tomaron un tramo de la calle Juan León Mera. También se hicieron presentes personajes como Guillermo Celi, Lucía Posso, Gabriel Martínez, entre otros.