Al final, el 5 de noviembre, Coloma sentenció a Abad con una multa económica de USD 8 500. No dio paso a la pérdida de sus derechos políticos , lo que hubiera significado un impedimento para ejercer la Vicepresidencia e incluso la Presidencia.

La denuncia fue presentada en un momento en el que el Gobierno ya había admitido que quería a Verónica Abad fuera de su radar para que no llegue a la Presidencia cuando Daniel Noboa deba pedir licencia durante la campaña electoral .

Aquiles respondió con un trino en X, calificándola de "niña vaga y vocera turra que no sabe nada de combustibles".

Finalmente, la noche del domingo 10 de noviembre, los jueces Ángel Torres, Ivonne Coloma, Guillermo Ortega y Joaquín Viteri decidieron que si bien Topic no era accionista de una empresa que tiene contratos con el Estado, sí podía haber un conflicto de interés, y lo dejaron fuera de la papeleta electoral.

Pese a que las acusaciones venían de esos frentes, Topic no dudó en señalar que detrás de esto estaba Daniel Noboa. "Me tiene miedo", dijo.

El 3 de septiembre, el juez Fernando Muñoz dictaminó la destitución de los consejeros del Cpccs, Augusto Verduga y Yadira Saltos, y de los suplentes Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga. Afines al correísmo y autodenominados como la Liga Azul.

Fueron encontrados culpables de recibir el respaldo de la Revolución Ciudadana durante la campaña.

No obstante, esa sentencia no se encuentra en firme, pues debe pasar por la evaluación del Pleno. El caso se encuentra en la congeladora porque se han presentado recusaciones contra los jueces Ángel Torres y Guillermo Ortega, las cuales a la fecha no se resuelven.

Los denunciantes, Mónica Jaramillo, Santiago Becdach y Pamela Troya, han pedido entre octubre y noviembre que se apuren las recusaciones para que el veredicto de primera instancia quede en firme.

